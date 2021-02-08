По его словам, ошибкой было бы отрицать наличие внутриполитического кризиса в Белоруссии. При этом не обязательно соотношение сторонников и противников власти должно составлять 50 на 50.
Соотношение сторонников двух лагерей вполне может выглядеть как 80 на 20 или 70 на 30, считает собеседник издания.
«И представители оппозиции, и представители власти обычно акцентируют внимание на своей поддержке и низко оценивают поддержку оппонентов. В ряде случаев это может быть даже так. Но самая большая часть народа — она безмолвствует. Пока безмолвствует», — сказал эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
После прошедших в Белоруссии в августе 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, нередко сопровождавшиеся насилием. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем Светлану Тихановскую, которая после выборов бежала в Литву.