В любом политическом кризисе значительная часть граждан не занимает какую-то явную позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН профессор Николай Межевич

Владимир Мамонтов: Белорусская политическая система должна видоизмениться © Sputnik / Miroslav Rotari

Соотношение сторонников двух лагерей вполне может выглядеть как 80 на 20 или 70 на 30, считает собеседник издания.

«И представители оппозиции, и представители власти обычно акцентируют внимание на своей поддержке и низко оценивают поддержку оппонентов. В ряде случаев это может быть даже так. Но самая большая часть народа — она безмолвствует. Пока безмолвствует», — сказал эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

После прошедших в Белоруссии в августе 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, нередко сопровождавшиеся насилием. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем Светлану Тихановскую, которая после выборов бежала в Литву.