Лавренюк оказалась в базе сайта с формулировкой «пособник российских оккупантов, финансирование российских оккупантов, нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства».
Также отмечается, что женщина служит бенефициарным собственником ООО «НЗНП Трейд» (осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.