Гражданская жена депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака Наталья Лавренюк попала в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщило агентство РИА Новости

Лавренюк оказалась в базе сайта с формулировкой «пособник российских оккупантов, финансирование российских оккупантов, нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства». Что говорят и думают националисты и нацисты Украины по поводу закрытия телеканалов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.