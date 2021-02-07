Донбасс отталкивают агрессивные действия Украины. Об этом депутат Госдумы Константин Затулин сказал в интервью изданию Украина.ру

«Я говорю, что Украина сама кузнец своего несчастья. С этой точки зрения все, что может произойти, к примеру, интеграционный форум, произошло», — заявил Затулин.

Олег Онопко: Цель доктрины "Русский Донбасс" — укрепление государственности ДНР © из личного архива Олега Онопко

Депутат подчеркнул, что Украина своей политикой, в частности, отлыниванием от своих обязательств и демонстративным запретом русского языка дает Донбассу новые поводы для отдаления.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

На двухдневном форуме «Русский Донбасс», стартовавшем 28 января, участники из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также из России обсудили историческое прошлое Донбасса, современный период развития региона и его будущее.