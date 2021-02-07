«Я говорю, что Украина сама кузнец своего несчастья. С этой точки зрения все, что может произойти, к примеру, интеграционный форум, произошло», — заявил Затулин.
Таким образом, доктрина «Русского Донбасса» мотивирована поведением Киева, отметил он.
Депутат подчеркнул, что Украина своей политикой, в частности, отлыниванием от своих обязательств и демонстративным запретом русского языка дает Донбассу новые поводы для отдаления.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
На двухдневном форуме «Русский Донбасс», стартовавшем 28 января, участники из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также из России обсудили историческое прошлое Донбасса, современный период развития региона и его будущее.