Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского заблокировать телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne. Об этом она написала в Twitter 4 февраля

«Я приветствую решительные действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Также я приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа», — написала дипломат.

Зеленский отчитался перед послами G7 о блокировке каналов © president.gov.ua Николай Точицкий заявил, что европейские чиновники в неофициальных разговорах одобрили введенные Киевом санкции.

Кроме того, в поддержку блокировки телеканалов высказались украинские националисты.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsОne.

Телеканалы лишили лицензии и отключили от эфира. Их сотрудники заявили о намерении бороться за право вещать для украинцев.