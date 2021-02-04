«Встречаю свои 39 в лучшем состоянии, в идеальном настроении, с прекрасными людьми, завтра буду отвечать на все сообщения, а сегодня наслаждаюсь каждым мгновением», — написала Брежнева.
Обычно почти каждый пост певицы сопровождается критическими замечаниями пользователей сети по поводу ее слишком откровенного внешнего вида, отсутствия вокальных данных или недостойного репертуара, но в день рождения комментаторы написали только поздравления и теплые пожелания.
«Невероятная. С днем рождения, наша солнечная девочка», «С днем рождения, милая. Будь счастлива! Ты хорошая!», «С днем рождения! Пусть все получается», — написали подписчики, среди которых оказались украинские певица Светлана Лобода и ведущая Катя Осадчая.
Ранее Вера Брежнева лишилась своей изюминки.
Певице в этом году исполнилось 39 лет. В 2015 году бывшая «ВИА Гра» вышла замуж за продюсера коллектива Константина Меладзе. Общих детей у пары нет, при этом у Брежневой есть две дочери от предыдущих отношений.