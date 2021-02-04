Певица украинского происхождения Вера Брежнева 3 февраля отметила 39-й день рождения. В тот же день в своем Instagram она сообщила поклонникам про свой праздник

«Встречаю свои 39 в лучшем состоянии, в идеальном настроении, с прекрасными людьми, завтра буду отвечать на все сообщения, а сегодня наслаждаюсь каждым мгновением», — написала Брежнева.

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«Невероятная. С днем рождения, наша солнечная девочка», «С днем рождения, милая. Будь счастлива! Ты хорошая!», «С днем рождения! Пусть все получается», — написали подписчики, среди которых оказались украинские певица Светлана Лобода и ведущая Катя Осадчая.

Ранее Вера Брежнева лишилась своей изюминки.

Певице в этом году исполнилось 39 лет. В 2015 году бывшая «ВИА Гра» вышла замуж за продюсера коллектива Константина Меладзе. Общих детей у пары нет, при этом у Брежневой есть две дочери от предыдущих отношений.