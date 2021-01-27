Певица украинского происхождения Вера Брежнева удалила родинку под нижней губой, которую многие считали изюминкой ее внешности. Это заметили ее подписчики на одном из сториз в Instagram, который артистка выложила 27 января

Оля Полякова заставила плачущую дочь гладить питона © Оля Полякова/Инстаграм

Многие фанаты бывшей «ВИА Гры» считают, что родинки делают артистку Брежневу не похожей на всех остальных, являясь ее изюминкой. Комментарии о родимых пятнах одни из самых частых под постами певицы и ее дочерей, унаследовавших эту интересную особенность.

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Вера Брежнева — певица, бывшая участница украинской группы «ВИА Гра». С 2015 года состоит в браке с композитором и продюсером коллектива Константином Меладзе, который является ее вторым официальным мужем.