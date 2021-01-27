Желание избавиться от отличительной особенности внешности Брежнева высказывала еще летом 2020 года, тогда она говорила, что планирует убрать все родинки, которых у певицы немало. Самой яркой отличительной черты на лице у певицы больше нет.
Многие фанаты бывшей «ВИА Гры» считают, что родинки делают артистку Брежневу не похожей на всех остальных, являясь ее изюминкой. Комментарии о родимых пятнах одни из самых частых под постами певицы и ее дочерей, унаследовавших эту интересную особенность.
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Вера Брежнева — певица, бывшая участница украинской группы «ВИА Гра». С 2015 года состоит в браке с композитором и продюсером коллектива Константином Меладзе, который является ее вторым официальным мужем.