Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение блокировать оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK «юридически мотивированным решением». Об этом он написал 3 февраля в Telegram

Незадолго до этого Зеленский в публикации на английском языке объяснил Западу закрытие телеканалов «поддержкой свободы слова».

«Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физических и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого», — заявляет Зеленский.

Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк

Он также выразил благодарность «представителям гражданского общества за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО».

Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь», ОПЗЖ), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

Полупиночетия. Рыцари плаща, кинжала и клавиатуры © g.io.ua

Один из ультраправых Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины, воспел Зеленского в нацистской песне и предложил сжечь главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как отмечал политолог Ростислав Ищенко, киевский режим построен на неонацистской базе.

«Если из него забрать неонацистскую составляющую, он моментально рассыпается, потому что тогда остаются только враждующие между собой мелкие олигархические группировки без какой-то идеологической базы», — констатировал Ищенко.

Он подчеркнул, что украинская власть никогда не будет бороться сама с собой.