Глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко во время спецэфира на телеканале ZIK 3 февраля назвал санкции против украинских телеканалов наступлением на свободу слова

Силовики не пустили гостей в студию закрытых Зеленским каналов © 112.ua

По его словам, украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию и несут за свою деятельность ответственность в рамках закона.

«Политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ — не преступление. Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова», — позже написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Накануне вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти.

В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.