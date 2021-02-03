«Очевидно, что сегодня мы говорим о наступлении на свободу слова и лишении украинцев этих избранных для них СМИ. Соответственно, мы будем информировать наших международных партнеров, в частности, это Международная федерация журналистов в Брюсселе, Европейская ассоциация журналистов, Офис в Вене ОБСЕ по вопросам свободы слова, и, соответственно, я думаю, что в ближайшее время будут реакции от них», — сказал Томиленко.
По его словам, украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию и несут за свою деятельность ответственность в рамках закона.
«Политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ — не преступление. Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова», — позже написал Томиленко на своей странице в Facebook.
Накануне вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.