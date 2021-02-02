Рост вложений украинских банков в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) может вызвать девальвацию гривны и угрожает украинской экономике. Об этом в комментарии «Главреду» 2 февраля заявил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики страны Виктор Суслов

По словам экономиста, чем выше курс гривны, тем ниже эффективность украинского экспорта. При этом вложения банков в ОВГЗ на сегодня превышают 500 млрд грн, отметил он.

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При этом, заявил экономист, Украина продолжает выполнять все желания западных организаций-кредиторов.

«Дальше все будет повторяться по спирали, только размер проблемы будет увеличиваться, потому что будет расти размер долга и его обслуживания. В результате неизбежно наступит момент, когда кредиторы перестанут давать деньги, потому что увидят, что страна уже "выпотрошена" и более неспособна обслуживать свои обязательства», — сказал Суслов.