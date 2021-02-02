По словам экономиста, чем выше курс гривны, тем ниже эффективность украинского экспорта. При этом вложения банков в ОВГЗ на сегодня превышают 500 млрд грн, отметил он.
По мнению Суслова, власти Украины ведут бесперспективную экономическую политику «переноса проблем страны в будущее, а не политику их решения». Он предположил, что представители украинской власти «просто выигрывают время для личного обогащения и обогащения связанных с ними олигархических группировок».
При этом, заявил экономист, Украина продолжает выполнять все желания западных организаций-кредиторов.
«Дальше все будет повторяться по спирали, только размер проблемы будет увеличиваться, потому что будет расти размер долга и его обслуживания. В результате неизбежно наступит момент, когда кредиторы перестанут давать деньги, потому что увидят, что страна уже "выпотрошена" и более неспособна обслуживать свои обязательства», — сказал Суслов.