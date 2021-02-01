Франция готова присоединиться к саммиту «Крымской платформы», который запланирован на Украине на конец августа, однако существует необходимость в прояснении цели саммита. Об этом 1 февраля сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью агентству Интерфакс-Украина

Посол отметил, что на данный момент Франция находится на «очень предварительной стадии».

«Крымская платформа» как инструмент огораживания России © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«Но в данный момент не совсем ясно, какова цель этой платформы. Насколько я понимаю, это площадка для обсуждения политической ситуации в Крыму. Это полезно, но с какой целью — еще неизвестно. В принципе мы поддерживаем ее, и отвечу на ваш вопрос — да, мы к ней присоединимся. Но, очевидно, есть необходимость в пояснении. Запуск платформы запланирован на 23 августа, так что у нас есть время», — заявил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно Крыма. Он состоится 23 августа 2021 года.