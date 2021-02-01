Состав постановки звездный, в спектакле задействованы такие актеры, как Сергей Пиоро, Владимир Селиванов и Сергей Глушко, он же стриптизер Тарзан.
В одной из сцен Горбань водит последнего по сцене, как пса, на коленях на поводке. Отдельные зрители не сразу признали в «собачке» артиста эротического жанра, сначала приняв его за певца Валерия Леонтьева.
«Маша, отпусти Леонтьева, ему уже 168 лет. А вы бедного на поводок», — пошутил один из пользователей.
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К слову, ни одно животное во время спектакля не страдает, шутит Горбань, напротив, поклонников она просит вместо цветов дарить ей корм для животных, который она позже передает в приюты.