Видео, на котором запечатлен момент крушения украинского сухогруза Arvin, произошедшего в Черном море у берегов Турции, опубликовали 29 января на Facebook-странице одесского «7 Канала»

У берегов Турции затонул сухогруз с российско-украинским экипажем © Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ | Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ | Перейти в фотобанк

Сухогруз Arvin выполнял рейс из Грузии в Болгарию и затонул у берегов турецкой провинции Бартын около часа дня 17 января. На борту находились 12 членов экипажа: двое из них граждане России, остальные — украинцы. Шесть моряков, спасенных после крушения, находятся в удовлетворительном состоянии.

Судовладельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD.

Причинами случившегося назвали плохие погодные условия.