Молдавский певец, композитор и продюсер Дан Балан разместил на днях в Instagram фото в белом пиджаке, который его фанаты посчитали подходящим для свадьбы

Балан разместил в соцсети снимок, на котором он в молочно-белом пиджаке поверх черной майки.

«Побывать там можно только раз… Где?» — написал певец.

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«Где-где, на свадьбе», «Ой всё, жених», «Неужели наш Даник женится», «В церкви когда венчаешься?», «Нашего Дракулу всё-таки перетянул на светлую сторону Ангел», — обрадовались подписчики.

Балана подозревают в романе с украинской певицей Тиной Кароль, вместе с которой они вели шоу «Голос Украины». Певец порой дает основания поддерживать эту версию — например, 25 января он выложил совместный снимок с Кароль и поздравил ее с днем рождения.