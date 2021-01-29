Президент Белоруссии Александр Лукашенко нуждается в помощи России, но сопротивляется сближению с ней, так как это угрожает выстроенной им системе власти. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

«Он утратил интерес к своему детищу» - белорусский политик о будущем Союзного государства © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Тут явно у Лукашенко есть серьезные проблемы, потому что дальнейшее сближение с Россией, шаги навстречу московским предложениям могут довольно серьезно изменить социально-экономическую структуру Белоруссии и структуру белорусских элит, что небезопасно для системы, которая была создана еще в 1990-е годы и довольно успешно до сих пор поддерживается», — сказал Неменский.

В связи с этим, по его словам, Лукашенко будет всячески сопротивляться серьезным переменам, но все равно будет вынужден на них идти, в процессе чего может совершить ошибки, которые могут привести к серьезным социальным и политическим срывам.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.