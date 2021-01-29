По его мнению, прямой угрозы революционного сценария для Лукашенко в этом году нет, но есть косвенные угрозы. Одна из них, по словам эксперта, связана с тем, что Москва не будет долго безответно помогать Минску и предъявляет определенные требования.
«Тут явно у Лукашенко есть серьезные проблемы, потому что дальнейшее сближение с Россией, шаги навстречу московским предложениям могут довольно серьезно изменить социально-экономическую структуру Белоруссии и структуру белорусских элит, что небезопасно для системы, которая была создана еще в 1990-е годы и довольно успешно до сих пор поддерживается», — сказал Неменский.
В связи с этим, по его словам, Лукашенко будет всячески сопротивляться серьезным переменам, но все равно будет вынужден на них идти, в процессе чего может совершить ошибки, которые могут привести к серьезным социальным и политическим срывам.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.