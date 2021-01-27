Как уточняется, в среднем с каждого украинца удержали около 700 грн.
«По нашим оценкам, в августе-декабре 2020 года из-за наличия доминирующего положения у региональных газоснабжающих компаний бытовые потребители переплатили 8,4 млрд грн, или 670 гривен на каждого абонента», — сказано в документе.
В ведомстве также подсчитали, что во втором полугодии средняя цена газа для населения у региональных газоснабжающих компаний (продают газ 90% населения) на 36% превышала цену НАК «Нафтогаз Украины».
В документе не уточняется, как украинское государство будет (и будет ли вообще) компенсировать эти переплаты абонентам.