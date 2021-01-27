Во второй половине 2020 года бытовые потребители в Украине переплатили региональным газоснабжающим компаниям за газ 8,4 млрд грн (примерно $855 млн), говорится в пояснительной записке к проекту постановления №1236 правительства страны

Как уточняется, в среднем с каждого украинца удержали около 700 грн.

«По нашим оценкам, в августе-декабре 2020 года из-за наличия доминирующего положения у региональных газоснабжающих компаний бытовые потребители переплатили 8,4 млрд грн, или 670 гривен на каждого абонента», — сказано в документе.

На Украине снизили цену на газ. Мера временная и проблему не решает © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В документе не уточняется, как украинское государство будет (и будет ли вообще) компенсировать эти переплаты абонентам.