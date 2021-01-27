Владимир Зеленский по действиям и лозунгам ушел на электоральное поле Петра Порошенко, где ему придется конкурировать с лидером «Евросолидарности». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политик Олег Царев

По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг партии «Слуга народа» обвалился на 9%, а президента Владимира Зеленского снизился с 26,2% в декабре до 19,8% в январе.

По словам Олега Царева, падение рейтинга партии Зеленского произошло из-за того, что политсила ушла с центристских позиций.

«Они прекратили быть партией, которая должна была защищать интересы и русскоязычных, и вообще большинства — и русскоязычного, и украиноязычного, — которое хочет мира в Донбассе, хочет, чтобы страна развивалась, а не была придатком Запада. Зеленский практически в последнее время стал клоном Порошенко», — считает политик.

К тому же по его рейтингу ударили митинги представителей малого и среднего бизнеса, закон о языке, отсутствие подвижек по миру на Донбассе, рост тарифов.

«Сейчас тарифные майданы проходят по всей стране. Невнятная позиция премьера Шмыгаля по этому поводу также не добавила рейтингов Зеленскому. О тарифах, самой злободневной проблеме, в своем выступлении в Верховной Раде он говорил не больше минуты. Остальная речь была посвящена вакцине. Правительство тянет рейтинг Зеленского вниз. Видимо, все завершится его отставкой», — сказал собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Результаты опроса Киевского международного института социологии были обнародованы на его сайте 26 января.

Отмечается, что пройти в парламент могли бы пять партий, партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» стала бы четвертой в рейтинге.

По данным социологов, партию Виктора Медведчука и Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы поддержать 20,7% тех, кто определился с выбором. «Европейскую солидарность» Петра Порошенко поддержали бы 15,3%, «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 12,6%, «Слугу народа» — 11,2%, партию Игоря Смешко «Сила и Честь» — 8,3%.