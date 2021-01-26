Украинец пообещал разобраться с вэсэушником из-за скандала с блогершей, но сам попал на «Миротворец»
Украинец пообещал разобраться с вэсэушником из-за скандала с блогершей, но сам попал на «Миротворец»
© Di.rubens
Оказалось, что за столом с Королевой сидел ее давний друг — руководитель продюсерского центра «Овация» Борис Рубиновский. Он мило улыбался, делал артистке комплименты и даже кормил ее с ложечки.

«Боричка!!! Ты уехал, я на жесткой диете, ведь у нас скоро гастроли!!!» — подписала сториз Королева.

Ранее мы писали: Фото располневшей Королевой цинично использовали: «Худеть никогда не поздно».

Муж певицы Тарзан пока никак не отреагировал на происходящее. Возможно, причиной тому стала его измена Королевой, информация о которой в сентябре прошлого года стала известна всей стране.

Вопреки опасениям поклонников, развода не произошло, артисты помирились и даже поучаствовали в совместном проекте «Племя».