Таким образом, всего погибли 16 человек.
При этом «Общественное» сообщает, что мужчине было 83 года. Он скончался в харьковском хосписе больницы №17, куда его перевели после пожара. Об этом сообщила заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, смерть связана с возрастом человека и общим состоянием, не связанным с пожаром.
«Смерть этого человека никак не связана с пожаром. Это очень пожилой человек, который с сентября месяца лежал в том заведении, потом его перевели к нам», — отметила чиновница.
После пожара в больницы Харькова доставили пятерых пожилых людей из пансионата.
Пожар 21 января вспыхнул около 15:00 (16 мск) в частном домовладении по ул. Нижней Гиевской, 150б, где был нелегально оборудован дом престарелых под названием «Золотое время».
В рекламе «Золотого времени», которое оперативно обнаружили местные журналисты, желающим предлагалось проживание в «экологически чистом районе Харькова».
Решетки были установлены на всех окнах двухэтажного здания, и потому во время вспыхнувшего пожара спастись удалось немногим из постояльцев (всего заведение было рассчитано на 30 человек).
Практически сразу происшествие квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня. В связи с трагическими событиями Зеленский объявил 23 января всеукраинским днем траура.