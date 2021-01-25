Пожилой мужчина, эвакуированный из пансионата для престарелых в Харькове, скончался в больнице от стресса. Об этом 25 января сообщает Telegram-канал «Шептун» со ссылкой на Госслужбу по ЧС Харьковской области

Таким образом, всего погибли 16 человек.

При этом «Общественное» сообщает, что мужчине было 83 года. Он скончался в харьковском хосписе больницы №17, куда его перевели после пожара. Об этом сообщила заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, смерть связана с возрастом человека и общим состоянием, не связанным с пожаром.

«Смерть этого человека никак не связана с пожаром. Это очень пожилой человек, который с сентября месяца лежал в том заведении, потом его перевели к нам», — отметила чиновница.

После пожара в больницы Харькова доставили пятерых пожилых людей из пансионата.

Пожар 21 января вспыхнул около 15:00 (16 мск) в частном домовладении по ул. Нижней Гиевской, 150б, где был нелегально оборудован дом престарелых под названием «Золотое время».

Арестован арендатор дома престарелых в Харькове, где произошел пожар © REUTERS, Vyacheslav Madiyevskyy

Решетки были установлены на всех окнах двухэтажного здания, и потому во время вспыхнувшего пожара спастись удалось немногим из постояльцев (всего заведение было рассчитано на 30 человек).

Практически сразу происшествие квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня. В связи с трагическими событиями Зеленский объявил 23 января всеукраинским днем траура.