Украинская компания A.Drones создала беспилотный самолет-снаряд, способный поражать особо защищенные цели, — дрон-камикадзе «Пилум». Об этом один из разработчиков Юрий Касьянов рассказал на днях на своей странице в Facebook

Американский дрон будет прорываться через украинскую ПВО © Генштаб ВСУ/Facebook написал он и прикрепил видео испытаний.

Как сообщает «Украинский милитарный портал», главная функция такого дрона-камикадзе — прорыв системы противовоздушной обороны противника. Управляется такой беспилотник или оператором, или же посредством предварительно введенных в его систему координат цели.

По словам разработчиков, это действительно «классный, недорогой, смертельно опасный для противника аппарат».

Ключевые характеристики «Пилума»: количество аппаратов в комплексе — четыре или более; одна наземная станция; один антенный пост.

Общий вес аппарата — до 10 кг, вес полезной нагрузки — до 7 кг. Максимальная скорость — 110 км/ч, время полета — до 30 минут, радиус действия — 50 км. Максимальная высота полета — 2 км, дальность радиосвязи — до 40 км. Экипаж — два человека.