«Дрон-камикадзе "Пилум". Комплекс смонтирован на пикапе. Старт роя дронов каждые две минуты. Дальность поражения целей — до 50 км», — написал он и прикрепил видео испытаний.
Как сообщает «Украинский милитарный портал», главная функция такого дрона-камикадзе — прорыв системы противовоздушной обороны противника. Управляется такой беспилотник или оператором, или же посредством предварительно введенных в его систему координат цели.
По словам разработчиков, это действительно «классный, недорогой, смертельно опасный для противника аппарат».
Ключевые характеристики «Пилума»: количество аппаратов в комплексе — четыре или более; одна наземная станция; один антенный пост.
Общий вес аппарата — до 10 кг, вес полезной нагрузки — до 7 кг. Максимальная скорость — 110 км/ч, время полета — до 30 минут, радиус действия — 50 км. Максимальная высота полета — 2 км, дальность радиосвязи — до 40 км. Экипаж — два человека.