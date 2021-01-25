Он признался, что не питал особых иллюзий по поводу Зеленского как кандидата в президенты.
«Если бы он сказал, что понимает, как сложно добиться мира с учётом сложившейся на Украине конъюнктуры, но он будет стараться преодолеть сопротивление Запада и радикалов — я бы увидел трезвого и зрелого человека. Но он бравировал, спекулировал и играл на ожиданиях людей, привлекая на свою сторону электорат, а теперь просто молчит и переводит внимание на другие проблемы», — сказал Ходаковский.
Он добавил, что ситуация с коронавирусом помогает Зеленскому, перенаправляя энергию избирателей в другое русло.
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