Президент Украины Владимир Зеленский спекулировал и играл на ожиданиях людей, привлекая на свою сторону электорат, считает командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский о том, как ровно семь лет назад Янукович проиграл Евромайдану © предоставлено Александром Ходаковским

«Если бы он сказал, что понимает, как сложно добиться мира с учётом сложившейся на Украине конъюнктуры, но он будет стараться преодолеть сопротивление Запада и радикалов — я бы увидел трезвого и зрелого человека. Но он бравировал, спекулировал и играл на ожиданиях людей, привлекая на свою сторону электорат, а теперь просто молчит и переводит внимание на другие проблемы», — сказал Ходаковский.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом помогает Зеленскому, перенаправляя энергию избирателей в другое русло.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.