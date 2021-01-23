В Службе безопасности Украины сообщили о разоблачении жителя Херсона по прозвищу «Джигурда», который якобы связан с ФСБ РФ. Соответствующая информация появилась на сайте СБУ 23 января

Его обвинили в дестабилизации ситуации в Украине и провоцировании протестных настроений в стране.

«Задача была способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного майдана". Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий», — говорится в сообщении СБУ.

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Также в СБУ заявили, что «российский агент» якобы должен был инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в Крыму и «популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины».

Ведется досудебное следствие по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.