Его обвинили в дестабилизации ситуации в Украине и провоцировании протестных настроений в стране.
«Задача была способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного майдана". Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий», — говорится в сообщении СБУ.
Утверждается, что задержанный якобы был завербован в МГБ ЛНР и действовал под псевдонимом «Джигурда».
Также в СБУ заявили, что «российский агент» якобы должен был инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в Крыму и «популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины».
Ведется досудебное следствие по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.