Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко считает, что получение субсидий заставляет людей чувствовать себя бедными. Об этом 22 января он заявил в ходе мероприятия в «Украинском кризисном медиацентре», передает «Страна.ua»

Витренко назвал ненормальной ситуацию, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии. Социальная политика на Украине: субсидии отобрать, тарифы повысить © Украина.ру/Стрингер

«Потому что психологически это тоже плохо для людей, это фактически сигнал им, что смотрите — вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными, они хотят чувствовать себя лучше, понимаете, это угнетает их достоинство. А у нас Революция достоинства была в 14-м году, понимаете?» — сказал он.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал совещание по тарифам на энергоносители для населения с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, Витренко, председателя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и руководителей парламентских фракций и групп. Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что Кабинет министров предлагает механизм субсидий для домохозяйств, пользующихся электроотоплением. По состоянию на январь субсидию получают 3,1 миллиона домохозяйств. Кроме того, примерно 1,8 миллиона семей пользуются льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.