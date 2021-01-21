Внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко впервые выложила в Instagram снимки со своим возлюбленным. Соответствующий пост она разместила в соцсети 21 января

«All you need is…» — подписала девушка публикацию, намекая на строчку из песни группы Beatles «Все, что тебе нужно, — любовь».

О том, что 19-летняя внучка певицы встречается с предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Ждановым, который значительно старшее ее, стало известно в ноябре прошлого года.

Бизнесмен входит в «топ-30 предпринимателей Европы в сфере технологий» по версии Forbes, однако даже несмотря на это София Ротару выступила против их брака, заявив, что Соне еще рано создавать семью, прежде нужно выучиться.

София Евдокименко окончила киевскую школу, сейчас живет в США и учится в нью-йоркском Parsons For Design. Параллельно с обучением девушка строит карьеру модели и поет.

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