Внучка Ротару поделилась снимком в защитном аксессуаре от украинского дизайнера Vita Kin, стоимость которой больше, чем минимальный прожиточный минимум на Украине в 2020 году. Фото девушка разместила в Instagram 10 декабря

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