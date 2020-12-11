Внучка звездной бабушки показала свой необычный аксессуар с ромашкой, обшитой бисером. Стоит такая маска 240 долларов (17,5 тысяч рублей). Изготовила модное средство защиты украинский дизайнер, вышиванки которой уже есть в гардеробе Евдокименко.
Вита Кин — дизайнер, фотограф и автор платьев-вышиванок. В ее нарядах уже появлялись на публике экс-первая леди Украины Марина Порошенко и супруга нынешнего главы государства Елена Зеленская, а также актрисы Деми Мур, Дита фон Тиз и певица Джамала.
София Евдокименко живет в США, увлекается дизайном и работает моделью.