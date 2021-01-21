Издание отметило, что во время торжественной речи Байдена 42-й президент США «определенно спал». При этом рядом с ним была его жена Хиллари Клинтон, а также Джордж Буш — младший и уходящий вице-президент Майк Пенс.
Клинтон сложил полномочия президента 20 января 2001 года. В 2016 году его уличили в том, что он уснул в тот момент, когда его участвовавшая в выборах супруга начала произносить финальную речь на съезде демократов. Позднее видеороликом со спящим Биллом поделился Дональд Трамп, сопроводив кадры комментарием, что «даже Билл устал от того, как лжет его жена».
В сентябре 2020 года предвыборный штаб Трампа высмеял Джо Байдена. На размещенных в сети кадрах видно, как во время интервью для телеканала DI News Байден сидит с закрытыми глазами и сопит. Несмотря на уговоры ведущей, которая просит его проснуться, демократ продолжает спать.