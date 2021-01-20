Певец Филипп Киркоров в очередной раз объявлен «Музыкантом года», по результатам опросов ВЦИОМ. Исполнитель поделился секретом, как долго держаться на волне, в интервью «Московскому комсомольцу», которое вышло 20 января

«Самое важное то, что, судя по этим опросам, меня сделали номером один у поколения Z, у тех, кто родился после 2000 года. Такое редко случается с артистом, который 30 лет на сцене и в принципе должен находиться в рейтинге популярности на первом месте у другого поколения. Но есть факты — упрямая вещь», — заявил Киркоров.

По его мнению, секрет долгого успеха однажды в шутку сказала его бывшая жена, певица Алла Пугачева: «Буду вечно с молодым». Именно этого метода, по словам артиста, он и придерживается, только с одной оговоркой «с молодыми» артистами.

Так, привел пример поп-король, несколько лет назад ему удалось поймать настроение зрителей с молодежной песней «Цвет настроения синий» (62 миллиона просмотров) и не менее популярным среди поколения Z Тимати.

Потом ему подвернулся парень помоложе — рэпер DAVA (Давид Манукян), — совместный трек с которым под названием «Ролекс» набрал более 19 миллионов просмотров. Благодаря таким молодым людям, как Егор Крид и Zivert, говорит Киркоров, и он молодеет, а не бронзовеет.

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Весной 2019 года Филиппа Киркорова предлагали сделать послом России на Украине, поскольку он давно дружит с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. Поп-королю понравилась эта идея, он заявил, что готов работать в вопросе налаживания отношений между государствами. Однако еще летом 2015 года ему был запрещен въезд на Украину за посещение Крыма без разрешения на то украинских властей.