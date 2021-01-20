На складах тепловых электростанций Украины сложилась критическая ситуация с запасами угля всех сортов, сообщила пресс-служба госкомпании «Укрэнерго» 20 января

Уголь вместо газа. Спасет ли решение Кабмина украинских шахтеров © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Из-за этого в работу включились резервные блоки на газе суммарной мощностью 1200 МВт. Стоимость электроэнергии газовой генерации в разы выше, чем угольной, это незамедлительно отразится на тарифах потребителей.

Энергетический кризис на Украине стартовал на этой неделе из-за холодов в понедельник, 18 января. Страна уже получает аварийную помощь из Белоруссии в объеме от 100 до 200 мвт/час.

Среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели выросло на 6,5%, а в выходные — на 16%. По сравнению с прошлым годом среднесуточное электропотребление в рабочие дни увеличилось на 3,5%, а в выходные — на 9,3%.