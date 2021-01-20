По состоянию на 18 января запасы угля на ТЭС с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза, до 487,5 тыс. тонн, из них газового угля — в 7,5 раза, до 283,6 тыс. тонн, антрацитового — на 44,4%, до 203,9 тыс. тонн.
Из-за этого в работу включились резервные блоки на газе суммарной мощностью 1200 МВт. Стоимость электроэнергии газовой генерации в разы выше, чем угольной, это незамедлительно отразится на тарифах потребителей.
Энергетический кризис на Украине стартовал на этой неделе из-за холодов в понедельник, 18 января. Страна уже получает аварийную помощь из Белоруссии в объеме от 100 до 200 мвт/час.
Среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели выросло на 6,5%, а в выходные — на 16%. По сравнению с прошлым годом среднесуточное электропотребление в рабочие дни увеличилось на 3,5%, а в выходные — на 9,3%.