Певец Филипп Киркоров с детьми и исполнительница Кристина Орбакайте со своей семьей отдыхают на Багамских островах. Артисты опубликовали на своих страницах в Instagram видео встречи с местными парнокопытными, акулами и игуанами

Увидев в море купающихся свиней, Киркоров вел себя как ребенок, тонким голосом кричал: «Свинки! Свинки! Багамские свинки!», хрюкал и пытался кормить животных хлебом. Самые крупные представители свинообразных пытались запрыгнуть на яхту знаменитостей, чем напугали не только детей, но и самого Киркорова.

Фигуранта дела Вороненкова скормили свиньям © webeyer / flickr

«Мои родичи — свинки!» — сказала она.

Дальше звездные семейства отправились посмотреть на акул и игуан, которых на Багамских островах оказалось немало.

Весной 2019 года Филиппа Киркорова предлагали сделать послом России на Украине, поскольку он давно дружит с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. Поп-королю понравилась эта идея, он заявил, что готов работать в вопросе налаживания отношений между государствами. Однако еще летом 2015 года ему был запрещен въезд на Украину за посещение Крыма без разрешения на то украинских властей.

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