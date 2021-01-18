Увидев в море купающихся свиней, Киркоров вел себя как ребенок, тонким голосом кричал: «Свинки! Свинки! Багамские свинки!», хрюкал и пытался кормить животных хлебом. Самые крупные представители свинообразных пытались запрыгнуть на яхту знаменитостей, чем напугали не только детей, но и самого Киркорова.
Правда, это не помешало артисту чуть позже самому искупаться с одним из поросят. Орбакайте шутливо прокомментировала происходящее.
«Мои родичи — свинки!» — сказала она.
Дальше звездные семейства отправились посмотреть на акул и игуан, которых на Багамских островах оказалось немало.
Весной 2019 года Филиппа Киркорова предлагали сделать послом России на Украине, поскольку он давно дружит с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. Поп-королю понравилась эта идея, он заявил, что готов работать в вопросе налаживания отношений между государствами. Однако еще летом 2015 года ему был запрещен въезд на Украину за посещение Крыма без разрешения на то украинских властей.
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