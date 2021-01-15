Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой, а позже и исполнителя Филиппа Киркорова, Людмила Дороднова, известная на всю страну как Люся, в середине декабря пришла на программу «Звезды сошлись!» на телеканале НТВ, где рассказала о том, что звездный работодатель ее выгнал. Откровения не понравились поп-королю, написала «Экспресс газета» 14 января

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«Может, ему кто-то что-то нашептал на меня. Кому-то надо было в дом его зайти. Знаю только, что Филиппа я люблю, для меня он как ребенок всегда был. Просто с этим коронавирусом все какие-то нервные стали», — высказалась бывшая домработница на шоу.

Сам Киркоров чуть позже объяснил журналистам, что не выгонял Люсю, а просто решил ее пожалеть, ведь женщине уже 80 лет и справляться с уборкой огромного дома ей стало сложно. При этом, заметил певец, он выдал своей экс-сотруднице приличное выходное пособие.

«Экспресс газета» пишет, что после посещения Люсей ток-шоу Киркоров посоветовал ей угомониться, держать язык за зубами, то есть попросту заткнуться.

Ранее Дороднова рассказала, как На крыше Пугачевой жил странный фанат, хотел жениться.