В общей сложности у звезд Дороднова проработала около 30 лет, но в 2020-м, по словам женщины, Киркоров ее «попросил».
«Может, ему кто-то что-то нашептал на меня. Кому-то надо было в дом его зайти. Знаю только, что Филиппа я люблю, для меня он как ребенок всегда был. Просто с этим коронавирусом все какие-то нервные стали», — высказалась бывшая домработница на шоу.
Сам Киркоров чуть позже объяснил журналистам, что не выгонял Люсю, а просто решил ее пожалеть, ведь женщине уже 80 лет и справляться с уборкой огромного дома ей стало сложно. При этом, заметил певец, он выдал своей экс-сотруднице приличное выходное пособие.
«Экспресс газета» пишет, что после посещения Люсей ток-шоу Киркоров посоветовал ей угомониться, держать язык за зубами, то есть попросту заткнуться.
Ранее Дороднова рассказала, как На крыше Пугачевой жил странный фанат, хотел жениться.