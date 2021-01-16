Новый президент США Джо Байден сделает ставку на поддержку белорусской оппозиции, санкционный режим в отношении Александра Лукашенко будет усилен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов

Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» заявил, что Минск хочет и будет выстраивать отношения с Вашингтоном.

По словам Дмитрия Абзалова, при Джо Байдене наладить отношения с США Лукашенко не удастся.

«То, что хотел сделать господин Лукашенко, то есть подружиться с США, станет очень маловероятным. Заодно мы узнаем, кто друг, кто партнер, а кто союзник. Напоминаю, что перед уходом Трампа Лукашенко форсировал назначение посла США. Сейчас стабилизировать отношения с США будет крайне сложно, а санкционное давление усилится», — считает собеседик издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.