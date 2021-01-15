Если команда избранного президента США Джо Байдена продолжит топить действующего главу государства Дональда Трампа, сторонники последнего могут консолидироваться и выдать новых жестко настроенные лидеров. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis

По мнению Погребинского, показательного процесса над Трампом не будет.

«Я еще оставляю какой-то шанс здравомыслию байденовского окружения… И я думаю, что хватит ума не идти по пути дальнейшего нагнетания ситуации, потому что чем больше будет давление на протрамповских людей, тем больше будет вероятность, во-первых, их озлобления, во-вторых, их консолидации. А там, может, не сам Трамп, а появятся более молодые лидеры, настроенные на противодействие», — сказал политолог.

Он считает, что в пользу «здравомыслия» Байдена говорит подбор его команды, а конкретно назначение экс-посла США в РФ Уильяма Бернса, «который имеет репутацию приличного человека, не радикала», на пост главы ЦРУ. По мнению Погребинского, это означает, что Байден пытается уравновешивать антироссийскую риторику своей администрации.

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