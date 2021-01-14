Вечером 13 января правоохранители запретили проносить на Майдан, где собрались протестующие предприниматели, пончики и хлеб. Об этом сообщило издание «Политнавигатор» 14 января

С целью поддержать протестующих к ним хотели пронести коробки с пончиками, но люди, представившиеся полицейскими, потребовали вытащить сладости из коробок и нести их в руках. Предприниматели отказались, в итоге завязалась потасовка.

Лидер «SaveФОП» Доротич: «Кто-то сильно подсиживает Авакова» © avakov.com

По словам лидера движения «SaveFOP» Сергея Доротича, «кто-то хочет спровоцировать на ровном месте конфликт».

«Делаем каждый свои выводы — кто-то хочет разжечь огонь снова, тут, на Майдане, чтобы страну снова бросить в пропасть и беспорядки. И делают это правоохранительные органы», — заявил Доротич.

Протесты ФОПов начались в декабре 2020 года со стычек с полицией, в ходе которых было много пострадавших. Впоследствии акция предпринимателей приняла форму «налогового Майдана»: на главной площади Киева постоянно находятся представители «SaveФОП». Они выступают против обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса и требуют соблюдать право на труд во время локдауна.