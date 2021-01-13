Задача проекта — создать карту мира, отражающую генетическую изменчивость населения. Ранее не был исследован важный с эволюционной точки зрения регион, включающий восточноевропейские и евразийские степи.
В частности, команда ученых из Новой Зеландии, США, Китая и Украины исследовала геном жителей территории современной Украины, население которой сформировалось в результате тысячелетних миграций.
Согласно итогам исследования, на территории Украины зафиксирована четверть всех генетических мутаций в Европе. Всего среди образцов ДНК украинцев ученые обнаружили более 13 миллионов генетических вариантов (мутаций), почти 500 тысяч из них ранее не выявлялись.
Ученые установили, что среди украинцев, участвовавших в исследовании, гораздо меньше носителей мутаций, связанных с раком груди и редким врожденным заболеванием сетчатки глаза, известным как амавроз Лебера, по сравнению с другими европейцами. При этом выявлено больше носителей мутации, связанной с аутизмом.
По словам руководителя исследования, Тараса Олексика из Оклендского университета, результаты свидетельствуют о значительном генетическом разнообразии на Украине.
«По мере того как люди перемещались по миру на протяжении тысячелетий, они приобретали генетические мутации, часто в результате адаптации к специфическим условиям окружающей среды. Эти мутации передавались из поколения в поколение, поэтому геномы украинцев и других популяций — это отражение их уникальной эволюционной истории», — рассказал он.
В будущем планируется также открыть Центральноевропейский центр геномных исследований на Украине.