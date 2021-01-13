Украинка показала, как выглядит ее страница на Patreon — популярной краудфандинговой площадке, на которой многие блогеры зарабатывают денежные «донаты».
Сделать новость более яркой Кузнецова решила с помощью нового фото, прикрепленного к публикации. На снимке девушка в спортивных лосинах и топе, который она приоткрывает, чтобы показать свой бюст-великан.
«Супер», «Сяськи-масяськи», «Бомба-граната-оса», «Кошмар», «Зачем их постоянно вываливать так?» — прокомментировали фанаты.
Patreon — краудфандинговая площадка, на которой пользователи платят «донаты» создателям контента. Стоимость варьируется от $1 в месяц, причем блогер может попросить у фолловеров разовую плату на создание какого-то конкретного ролика: учебного, развлекательного, эротического. Взамен создатели предлагают подписчикам ранний доступ к контенту или сессию ответов на вопросы по теме.
Читайте также: Самые большие скулы и бюст-великан: «выдающиеся» украинки записали совместное видео.