«Мисс Вселенная плюс-сайз», украинская модель и блогер Мила Кузнецова, известная как обладательница самой большой груди в стране, рассказала поклонникам о своем выходе на краудфандинговую площадку. Соответствующий пост она разместила в Instagram 12 января

«Хочу сама себя»: Maruv показала свое новое белье в стиле БДСМ © Maruv/Инстаграм

Сделать новость более яркой Кузнецова решила с помощью нового фото, прикрепленного к публикации. На снимке девушка в спортивных лосинах и топе, который она приоткрывает, чтобы показать свой бюст-великан.

«Супер», «Сяськи-масяськи», «Бомба-граната-оса», «Кошмар», «Зачем их постоянно вываливать так?» — прокомментировали фанаты.

Patreon — краудфандинговая площадка, на которой пользователи платят «донаты» создателям контента. Стоимость варьируется от $1 в месяц, причем блогер может попросить у фолловеров разовую плату на создание какого-то конкретного ролика: учебного, развлекательного, эротического. Взамен создатели предлагают подписчикам ранний доступ к контенту или сессию ответов на вопросы по теме.

Читайте также: Самые большие скулы и бюст-великан: «выдающиеся» украинки записали совместное видео.