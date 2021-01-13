Так антироссийски настроенные журналисты отреагировали на публикацию певца Прохора Шаляпина в Instagram, где он поздравил Малахова с 49-м днем рождения, прикрепив посту общую фото, на которой помимо ведущего и исполнителя оказались и украинский продюсер Данилко и его партнерша по сцене Инна Белоконь.
Сам Данилко отказался от концертов в России, а данные Малахова в 2019 году внесли в базу «Миротворец», как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины.
«Миротворец» — украинский сайт, созданный в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Информация об отдельных внесенных в эту базу лиц, была использована для их устранения. В числе убитых таким образом есть и медийные персоны.
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