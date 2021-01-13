Отдельные украинские СМИ рассказали своим читателям о том, что на дне рождения российского ведущего Андрея Малахова, данные которого внесены на сайт «Миротворец», засветился украинский артист Андрей Данилко. Такую новость 12 января дал OBOZREVATEL

Так антироссийски настроенные журналисты отреагировали на публикацию певца Прохора Шаляпина в Instagram, где он поздравил Малахова с 49-м днем рождения, прикрепив посту общую фото, на которой помимо ведущего и исполнителя оказались и украинский продюсер Данилко и его партнерша по сцене Инна Белоконь.

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«Миротворец» — украинский сайт, созданный в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Информация об отдельных внесенных в эту базу лиц, была использована для их устранения. В числе убитых таким образом есть и медийные персоны.

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