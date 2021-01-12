Певец Прохор Шаляпин поздравил ведущего Андрея Малахова с днем рождения, а заодно заставил удивиться поклонников украинского артиста Андрея Данилко, который тоже оказался на общем фото селебрити. Соответствующий пост Шаляпин разместил в Instagram 11 января

Пугачева дала денег на памятник киевлянину Шаинскому © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Данилко не узнала. Раздобрел», «А чего Верка босая???», «Недобросовестные конкуренты разули», «Данилко — парень без понтов», «Это Данилко????!!! Вообще на себя не похож стал…», «Я заметил мало радости на лице наших гостей из Украины».

Ранее мы писали: Данилко объявил о возвращении на ТВ в новом образе.