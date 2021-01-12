На общей фотографии, по всей видимости, сделанной в гримерке, в глаза бросается Данилко: как всегда, серьезный на фоне улыбающихся людей, но на этот раз еще и один из всех босиком. Поклонники обратили внимание и на другие детали.
«Данилко не узнала. Раздобрел», «А чего Верка босая???», «Недобросовестные конкуренты разули», «Данилко — парень без понтов», «Это Данилко????!!! Вообще на себя не похож стал…», «Я заметил мало радости на лице наших гостей из Украины».
Ранее мы писали: Данилко объявил о возвращении на ТВ в новом образе.