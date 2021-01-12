Противники действующего президента США Дональда Трампа могут припомнить ему нарушения законодательства, не связанные с мятежом после выборов. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн

«Трамп может оказаться не просто «новым Никсоном», нарушившим законодательство США, а «новым Вайнштейном» со всеми последствиями: разорением, конфискациями за неуплату налогов, многочисленными сроками за «женские коленки» и т.д.», — указал Видеманн.

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При этом, как было в случае с продюсером Харви Вайнштейном, поиск правонарушений в прошлом может превратить человека в записного негодяя и токсичного изгоя, отметил эксперт.

Тогда может сложиться такая ситуация, что за Трампа не вступятся ни коллеги по партии, ни даже собственная семья, заключил Видеманн.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Политики Демократической партии в палате представителей конгресса США внесли проект резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа до момента утраты им полномочий 20 января.