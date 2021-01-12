«Трамп может оказаться не просто «новым Никсоном», нарушившим законодательство США, а «новым Вайнштейном» со всеми последствиями: разорением, конфискациями за неуплату налогов, многочисленными сроками за «женские коленки» и т.д.», — указал Видеманн.
Он пояснил, что в случае подобного судебного разбирательства в отношении Трампа тема выборов и мятежа может отойти на второй план, поскольку здесь много неясного и может всплыть опасная для самих демократов информация.
При этом, как было в случае с продюсером Харви Вайнштейном, поиск правонарушений в прошлом может превратить человека в записного негодяя и токсичного изгоя, отметил эксперт.
Тогда может сложиться такая ситуация, что за Трампа не вступятся ни коллеги по партии, ни даже собственная семья, заключил Видеманн.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
Политики Демократической партии в палате представителей конгресса США внесли проект резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа до момента утраты им полномочий 20 января.