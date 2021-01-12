Любые международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под украинскую юрисдикцию, заведомо бесперспективны. Об этом 12 декабря заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости

«Крымская платформа» как инструмент огораживания России © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

По его словам, киевским властям вместо финансирования «бредовых проектов», стоило бы направить деньги на закупку вакцины для спасения своего народа от коронавируса.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит «Крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. Кулеба заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. В повестке дня переговоров будет только один вопрос — восстановления суверенитета и юрисдикции Украины над Крымом.

Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам.

При этом, по словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно, так как полуостров стал российским регионом после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.