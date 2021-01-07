Всего в рамках карантинных выплат было перечислено 3,64 млрд грн.
При этом президент Владимир Зеленский отметил важность наработки цифровых инструментов, позволивших совершить эти выплаты.
Отмечается, что для начисления выплат использовался портал онлайн-сервисов государственных услуг «Дія». Глава Минсоцполитики Марина Лазебная поблагодарила за развитие цифровых услуг коллектив Министерства цифровой трансформации во главе с Михаилом Федоровым.
«Благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тысяч рабочих мест. Только последняя программа — компенсация до восьми тысяч гривен на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тысяч работников», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль также отметил, что в 2021 году продолжится и расширится программа доступного кредитования под 5%, 7% или 9% и напомнил, что продолжают действовать налоговые каникулы для физлиц-предпринимателей первой группы.
Единоразовую помощь в размере 8 тыс. грн (около 21 тыс. рублей) могли получить физические лица — предприниматели и застрахованные наемные работники, подав заявку с 14 по 31 декабря. Основание для выплаты — тот факт, что их деятельность может пострадать из-за локдауна на Украине с 8 по 25 января.