В качестве пособий в период карантина около 500 тыс. человек получили от государства разовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн. Завершение выплат для всех состоится в ближайшие дни. Об этом сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского 7 января

Всего в рамках карантинных выплат было перечислено 3,64 млрд грн.

При этом президент Владимир Зеленский отметил важность наработки цифровых инструментов, позволивших совершить эти выплаты.

Зеленский подписал закон о социальной защите из-за карантина © пресс-служба президента Украины Марина Лазебная поблагодарила за развитие цифровых услуг коллектив Министерства цифровой трансформации во главе с Михаилом Федоровым.

«Благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тысяч рабочих мест. Только последняя программа — компенсация до восьми тысяч гривен на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тысяч работников», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль также отметил, что в 2021 году продолжится и расширится программа доступного кредитования под 5%, 7% или 9% и напомнил, что продолжают действовать налоговые каникулы для физлиц-предпринимателей первой группы.

Единоразовую помощь в размере 8 тыс. грн (около 21 тыс. рублей) могли получить физические лица — предприниматели и застрахованные наемные работники, подав заявку с 14 по 31 декабря. Основание для выплаты — тот факт, что их деятельность может пострадать из-за локдауна на Украине с 8 по 25 января.