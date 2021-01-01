Число выявленных заражений COVID-19 в мире к утру 1 января превысило 83 млн 444 тыс. случаев, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса

Общее число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний уже более 1 млн 818 тыс., выздоровели свыше 58 млн человек.

Коронавирус положил экономику Украины на лопатки. Итоги 2020 года © AP, Efrem Lukatsky

При этом первое место прочно занимает США с 19 млн 968 тыс. 87 инфицированных COVID-19 и 345 тыс. 737 летальных исходов.

На втором месте Индия, более 10 млн 289 тыс., почти 149 тыс. скончались. На третьем — Бразилия, 7 млн 675 тыс. 973 зараженных, из них умерли более 194 тыс.