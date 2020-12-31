Украинский хореограф и победительница пятого сезона «Танцы со звездами» Илона Гвоздева, которая в уходящем году второй раз стала мамой, посоветовала украинцам, как сделать утро детей нескучным после новогодней ночи. Об этом написала газета «КП в Украине» 30 декабря

«Если говорить на примере моей доченьки, то занять ее можно, конечно же, мультиками или играми на телефоне. Также рядом должно стоять блюдце с ее любимыми конфетками и компотик. При таком наборе еще час мы с мужем точно сможем поспать», — рассказала хореограф.

Также она посоветовала спрятать часть подарков от Деда Мороза и предложить ребенку утром их поискать. В числе активностей, которые еще на какое-то время займут малышей, — рисование и разукрашивание.

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