«Если говорить на примере моей доченьки, то занять ее можно, конечно же, мультиками или играми на телефоне. Также рядом должно стоять блюдце с ее любимыми конфетками и компотик. При таком наборе еще час мы с мужем точно сможем поспать», — рассказала хореограф.
Также она посоветовала спрятать часть подарков от Деда Мороза и предложить ребенку утром их поискать. В числе активностей, которые еще на какое-то время займут малышей, — рисование и разукрашивание.
В крайнем случае, считает Гвоздева, можно попросить бабушку и дедушку прийти утром и поиграть с чадом, пока родители спят.
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