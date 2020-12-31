По его словам, существуют как минимум три причины заморозки конфликта в Донбассе.
«Причина первая — это перегруженная идеология конфликта. Фактически продолжается бессмысленное противостояние Русского мира и "Армія. Мова. Віра" (укр. «Армия. Язык. Вера». — Ред.) на Донбассе. Если эту конструкцию оставить, то конфликт будет в той или иной степени продолжаться еще лет 100, а может, и 150. Потому что это как раз та ситуация, когда побежденного не будет: даже если он подпишет полную и безоговорочную капитуляцию, однажды процесс пойдет в обратную сторону», — заявил политолог.
В качестве второй причины он назвал утрачивание сторонами переговорной группы доверия друг к другу, без чего прогресс невозможен.
А третьей причиной, по мнению Бизяева, является то, что из-за перегрузки идеологии часть населения Украины видит в выполнении Минских соглашений зраду (укр. измена), что чревато раскалыванием страны на несколько частей.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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