Идеология конфликта в Донбассе перегружена, и, если эту проблему не решить, война в том или ином состоянии будет длиться еще 100-150 лет. Об этом эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

«Продает как мир»: Бортник рассказал, как Зеленский использует замораживание конфликта в Донбассе © Facebook, Ruslan Bortnik

«Причина первая — это перегруженная идеология конфликта. Фактически продолжается бессмысленное противостояние Русского мира и "Армія. Мова. Віра" (укр. «Армия. Язык. Вера». — Ред.) на Донбассе. Если эту конструкцию оставить, то конфликт будет в той или иной степени продолжаться еще лет 100, а может, и 150. Потому что это как раз та ситуация, когда побежденного не будет: даже если он подпишет полную и безоговорочную капитуляцию, однажды процесс пойдет в обратную сторону», — заявил политолог.

В качестве второй причины он назвал утрачивание сторонами переговорной группы доверия друг к другу, без чего прогресс невозможен.

А третьей причиной, по мнению Бизяева, является то, что из-за перегрузки идеологии часть населения Украины видит в выполнении Минских соглашений зраду (укр. измена), что чревато раскалыванием страны на несколько частей.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.