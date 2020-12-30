Украина начинает закупку белорусского атомного тока, что приведет к остановке как минимум двух энергоблоков украинских АЭС. Об этом 30 декабря сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, передает «РБК-Украина»

Три блока Запорожской АЭС не могут выйти с ремонта без российских деталей © commons.wikimedia.org, DENAMAX

«Я предрекаю очень мощный энергетический кризис в январе. В лучшем случае — остановятся несколько энергоблоков АЭС и ТЭС, и миллиарды гривен утекут режимам Путина и Лукашенко, в худшем — будет блэкаут и дефолт украинских производителей. Еще будем грустить с вами по 2020 году», — заявил депутат.

По его информации, на 30 декабря «Укрэнерго» выставило на суточные аукционы 900 МВт для импорта из Белоруссии и свыше 1500 МВт для импорта из России.

Ранее Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года, в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским. В декабре 2020 года Украина сняла ограничения на импорт, а «Укрэнерго» продало доступ к межгосударственным электросетям для импорта из Белоруссии в 2021 году.