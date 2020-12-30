Отмечается, что садик работал без лицензии. В нем якобы не обучали украинскому языку, так как воспитывали, по словам учредителей, «элиту, которая будет общаться на русском».
По словам жительницы Днепропетровской области Алины Бардашевской, которая некоторое время водила в это учреждение свою дочку, в месяц она платила 11 тысяч гривен (около 28 тыс. рублей).
Женщина обратила внимание, что ее украиноязычный ребенок начал говорить по-русски. За объяснениями мать сразу обратилась в администрацию садика.
«Был ответ руководства, что «мы воспитываем элиту, которая будет общаться на русском… Формально мы можем что-то показать на украинском, но это не нужно», — рассказала Бардашевская.
Закон о тотальной украинизации был принят Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке.
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень напомнил, что все сотрудники, работающие в сфере обслуживания, с 16 января 2021 года обязаны перейти на украинский язык при исполнении своих профессиональных обязанностей.