Частный детский сад в Днепропетровской области запустил рекламу, в которой говорится, что дети там учатся на двух языках: русском и английском. Об этом 30 декабря говорится в сюжете украинского «Пятого канала»

Отмечается, что садик работал без лицензии. В нем якобы не обучали украинскому языку, так как воспитывали, по словам учредителей, «элиту, которая будет общаться на русском».

«И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Женщина обратила внимание, что ее украиноязычный ребенок начал говорить по-русски. За объяснениями мать сразу обратилась в администрацию садика.

«Был ответ руководства, что «мы воспитываем элиту, которая будет общаться на русском… Формально мы можем что-то показать на украинском, но это не нужно», — рассказала Бардашевская.

Закон о тотальной украинизации был принят Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень напомнил, что все сотрудники, работающие в сфере обслуживания, с 16 января 2021 года обязаны перейти на украинский язык при исполнении своих профессиональных обязанностей.