«Чисто военного решения вопроса относительно Донбасса сейчас действительно нет. Седьмой год мы теряем людей и в ОРДЛО. На них 24/7 осуществляется колоссальное влияние российской пропаганды», — сказал Хомчак.
Он отметил существенную разницу между статистикой потерь в Донбассе в 2016 году, когда он руководил военной операцией, и настоящей. По его словам, ситуация существенно улучшилась.
Боевые действия в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжаются с 2014 года. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.