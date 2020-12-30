Перемирие в Донбассе необходимо украинскому правительству, чтобы двигаться вперед. Об этом 30 декабря заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает «Обозреватель»

Главнокомандующий ВСУ Хомчак болен коронавирусом — СМИ © armyinform.com.ua

Он отметил существенную разницу между статистикой потерь в Донбассе в 2016 году, когда он руководил военной операцией, и настоящей. По его словам, ситуация существенно улучшилась.

Боевые действия в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжаются с 2014 года. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.