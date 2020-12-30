Певец Николай Басков ответил на вопросы соведущей программы «Вечерний Ургант» «Первого канала» Аллы Михеевой, где рассказал о шоу «SnowПати 2020-2021» и не только. Запись передачи появилась на днях в YouTube

Михеева заметила, что на шоу были очень молодые участники типа 19-летнего блогера Дани Милохина, 29-летнего певца Niletto и 30-летней исполнительницы Zivert. На их фоне Басков, которому 44, смотрелся, по мнению зрителей, нелепо, о чем соведущая Урганта и решила спросить артиста.

«Кто ваш подсос?» — задала она вопрос.

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«За счет Дани Милохина», — честно признался певец.

На этом шутки не закончились, Басков признался, что своим главным достижением года считает тот факт, что смог ничем не заболеть. На что Михеева удивилась: «А разве Милохин вам ничего не принес?» На что тенор ответил, что его друг — «кристальный мальчик».

А вот вопрос, кого бы он спас из тонущей лодки — Милохина или Филиппа Киркорова, Баскова не поставил в тупик, он сразу сказал, что помог бы молодому тиктокеру, потому что «Филипп уже пожил».

Тем временем «алкоголик» Киркоров покусился на гардероб Газманова.