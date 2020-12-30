Михеева заметила, что на шоу были очень молодые участники типа 19-летнего блогера Дани Милохина, 29-летнего певца Niletto и 30-летней исполнительницы Zivert. На их фоне Басков, которому 44, смотрелся, по мнению зрителей, нелепо, о чем соведущая Урганта и решила спросить артиста.
«Кто ваш подсос?» — задала она вопрос.
Сначала Басков растерялся, ответив, что для него подсос — это песня, тогда Михеева уточнила значение слова, спросив, за счет кого Басков здесь оказался.
«За счет Дани Милохина», — честно признался певец.
На этом шутки не закончились, Басков признался, что своим главным достижением года считает тот факт, что смог ничем не заболеть. На что Михеева удивилась: «А разве Милохин вам ничего не принес?» На что тенор ответил, что его друг — «кристальный мальчик».
А вот вопрос, кого бы он спас из тонущей лодки — Милохина или Филиппа Киркорова, Баскова не поставил в тупик, он сразу сказал, что помог бы молодому тиктокеру, потому что «Филипп уже пожил».
Тем временем «алкоголик» Киркоров покусился на гардероб Газманова.