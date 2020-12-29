Польский философ Радослав Чернецки считает, что выдающимися украинцами являются не политики или общественные деятели, и даже не ученые или деятели искусства, а те, кто своей активностью в медиа повлияли на сознание и мировосприятие граждан Украины. Этих людей Чарнецки перечислил в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Михаила Погребинского, главные черты которого как политолога — это опыт и спокойствие при комментировании различных событий на Украине и в мире.

«Погребинский не изображает из себя человека "во всем белом", не имеющего взглядов и политических симпатий, он никогда не пренебрегает своим профессиональным опытом и сотрудничеством с определенными политическими силами в прошлом. Я ценю его чрезвычайно широкий взгляд на обсуждаемые вопросы и прагматизм, поэтому считаю его участие в публичных дебатах на Украине большой ценностью», — отметил философ.

Также в свой список выдающихся украинцев он включил экс-министра юстиции страны Елену Лукаш, у которой он ценит юридический принципиальный подход к государственным делам и политике.

«Лукаш доказывает, что не все мыслят так, как громкое, агрессивное и замкнутое "в себе" меньшинство, сосредоточенное только на своих традициях и ценностях. В нынешней украинской ситуации это крайне необходимо. Кроме того, Елена Лукаш, на мой взгляд, прекрасно умеет отстаивать свои позиции и принципы в медиа, выбирая чисто прагматические и рациональные аргументы», — подчеркнул Чарнецки.

Следующей он назвал телеведущую канала NewsOne Диану Панченко, умеющую контролировать эмоции участников различных «политических шоу».

«Кроме того, несмотря на свой юный возраст, она хорошо разбирается в политике, культуре, социальных вопросах и т.д. Очевидно, что она постоянно совершенствует свои журналистские навыки. В то же время она очень красивая, элегантная и медийная женщина», — сказал философ.

В то же время журналист портала Страна.ua, блогер Олеся Медведева, по его словам, является восходящей медиазвездой на берегах Днепра.

«Медведева является коммуникативной и доступной в изложении своих взглядов, а цикл ее программ "Ясно. Понятно" имеет высокую степень популярности и зрительских симпатий», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, в свой список он поместил интервьюера Дмитрия Гордона, хотя, как подчеркнул Чарнецки, с его взглядами и отношением к людям он совершенно не согласен.

«Но с точки зрения содержания и профессионализма его интервью с влиятельными персонами украинской и российской политики и общественной жизни действительно впечатляют. Благодаря зрительской аудитории его программ на постсоветском пространстве, превышающей несколько миллионов подписчиков, невозможно игнорировать его как значимую личность в общественной жизни Украины», — сказал философ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.