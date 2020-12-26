В международной драке за то, чтобы побольше и подороже продать свою вакцину, Россия выступает за партнерство. Об этом экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко сказала в интервью изданию Украина.ру

Вакцинация и цена суверенитета Украины © CC0, Pixabay Владимир Зеленский признался, что западные вакцины Украина получит не скоро. По прогнозам Bloomberg, в полном объеме Киев может рассчитывать на западную вакцину не раньше 2023 года.

«Особняком стоит, сразу без экивоков, Российская Федерация, которая единственная предложила организовать производство своей вакцины на территории Украины. Это было единственное стоящее предложение и с точки зрения национальной безопасности, и с точки зрения оперативности оказания подобной помощи со стороны другого государства в Украине. То есть это чисто партнерство, чисто братская рука помощи», — заявила Бондаренко.

Остальные же страны, по ее словам, рассматривают Украину исключительно как потребительский рынок и нечестными политическими методами пытаются помешать России предложить свою вакцину.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.