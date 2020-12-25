На днях Алиев вместе с женой посетил районы, которые перешли под контроль Баку по итогам вооруженного конфликта осенью 2020 года. Во время поездки он заметил указатель на армянском языке и попросил азербайджанских военных демонтировать его.
После этого Алиев потоптал лежащий на земле указатель и, встав на него одной ногой, попозировал вместе с женой на камеру.
Боевые действия в Нагорном Карабахе вспыхнули в конце сентября. В ходе столкновений азербайджанская армия заняла ряд территорий республики, которую поддерживала Армения. В начале ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о прекращении огня. Воюющие стороны остались на занятых ими позициях, затем под контроль Баку перешли еще три района.