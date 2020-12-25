Президент Азербайджана Ильхам Алиев потоптал ногами указатель на армянском языке, который по его просьбе снесли в Нагорном Карабахе. Соответствующее видео 24 декабря опубликовали на YouTube-канале Baku TV

Алиев предложил отдать армянам французский город © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

После этого Алиев потоптал лежащий на земле указатель и, встав на него одной ногой, попозировал вместе с женой на камеру.

Боевые действия в Нагорном Карабахе вспыхнули в конце сентября. В ходе столкновений азербайджанская армия заняла ряд территорий республики, которую поддерживала Армения. В начале ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о прекращении огня. Воюющие стороны остались на занятых ими позициях, затем под контроль Баку перешли еще три района.