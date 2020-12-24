В подписи к снимкам звездная дочка написала, что скучает по лету. К слову, живет она в штате Калифорния в США.
«Моя красавица!» — прокомментировала фото Вера Брежнева.
А поклонники в очередной раз отметили, что фигуру, красоту и даже родинки девушка унаследовала от своей мамы. Сама Брежнева улетела в Дубай с младшей дочерью — 11-летней Сарой.
«Красивая дочка, как и мама», «Такие пикантные родинки», «Какая горсть родинок», «Кто-то стал краше мамы», — отметили подписчики.
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