Старшая дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман выложила в Instagram 23 декабря свои фото с отдыха в Турции, где 19-летняя девушка прыгала с яхты

Катя Лель рассказала, что инопланетяне украли ее зубы © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Моя красавица!» — прокомментировала фото Вера Брежнева.

А поклонники в очередной раз отметили, что фигуру, красоту и даже родинки девушка унаследовала от своей мамы. Сама Брежнева улетела в Дубай с младшей дочерью — 11-летней Сарой.

«Красивая дочка, как и мама», «Такие пикантные родинки», «Какая горсть родинок», «Кто-то стал краше мамы», — отметили подписчики.

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